AppsVillage Australia Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Adrabbit wurde in den letzten zwei Wochen von den vorwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet, so das Ergebnis der Auswertung unserer Redaktion. Die Kommentare und Beiträge der letzten beiden Wochen deuteten überwiegend auf negative Themen rund um den Wert hin. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Adrabbit-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 50, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt einen Wert von 50 und somit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich nach RSI-Bewertung also ein "Neutral"-Rating für Adrabbit.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Adrabbit-Aktie verläuft derzeit bei 0,01 CAD. Da der Aktienkurs bei 0,005 CAD liegt, ergibt sich eine Differenz von -50 Prozent, was zu einer Einstufung "Schlecht" führt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 0,01 CAD, was wiederum zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Schlecht"-Signal auf Basis der technischen Analyse.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie auf dieser Ebene mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder Zunahme noch Abnahme von Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Adrabbit somit eine "Neutral"-Rating auf dieser Stufe.