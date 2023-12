AppsVillage Australia Aktie: So schnell kann es gehen

In den letzten Wochen wurde bei Adrabbit eine deutliche Verschiebung der Stimmungslage hin zum Negativen festgestellt. Diese Verschiebung basiert auf der Tendenz der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, entweder besonders positive oder negative Themen zu diskutieren. Aufgrund der registrierten negativen Auffälligkeiten wird das Sentiment als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsstärke oder die Veränderung der Beitragszahl konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb dieses Kriterium als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält Adrabbit daher eine "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium.

Aus der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 0,01 CAD für den Schlusskurs der Adrabbit-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,005 CAD, was einem Unterschied von -50 Prozent entspricht und daher aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt (0,01 CAD) liegen unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Adrabbit in der einfachen Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, jedoch war eine verstärkte Diskussion über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Adrabbit zu beobachten. Infolgedessen wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen an und liegt bei 50, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls einen Wert von 50 und führt zu einer weiteren Bewertung als "Neutral". Insgesamt wird die Kategorie des RSI daher als "Neutral" eingestuft.