Applyflow Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Weitere Suchergebnisse zu "Banca Mediolanum":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, basierend auf seinen Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Für Applyflow wurde der RSI der letzten 7 Tage sowie der RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei neutralen 50 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Gleiches gilt für den RSI25, der ebenfalls bei 50 Punkten liegt und somit zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung bei Applyflow zeigt sich, dass die Diskussionen in den sozialen Medien und Foren in den letzten zwei Wochen insgesamt eher neutral waren. Weder positive noch negative Themen standen im Mittelpunkt, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt, dass die Diskussionsintensität rund um Applyflow durchschnittlich war und die Rate der Stimmungsänderung gering blieb. Daher wird auch hier eine neutrale Einschätzung abgegeben.

Insgesamt fällt die technische Analyse für Applyflow negativ aus. Der Kurs liegt aktuell 20 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und auch der Abstand zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage beträgt 20 Prozent, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung führt.