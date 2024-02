Applyflow Aktie: Was soll die Aufregung?

Die technische Analyse der Aktie von Applyflow betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell liegt der RSI-Wert bei 50, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ebenfalls ein Wert von 50, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Insgesamt wird die Einstufung für den RSI als "Neutral" resuliert.

Die Diskussionen auf sozialen Medien rund um Applyflow zeigen ein neutrales Stimmungsbild der Anleger. Es wurden weder überwiegend positive noch negative Themen angesprochen, daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Applyflow-Aktie von 0,016 AUD eine Entfernung von -20 Prozent vom GD200 (0,02 AUD) auf, was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 0,02 AUD, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Anlegerstimmung gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht bedeutend höher oder niedriger als üblich, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Applyflow-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.