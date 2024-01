Applyflow Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Die Applyflow-Aktie wird aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet, da der aktuelle Kurs von 0,016 AUD um 20 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (0,02 AUD) liegt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs von 0,016 AUD unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,02 AUD), was auch zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung für Applyflow ist hingegen insgesamt positiv. Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der letzten zwei Wochen zeigen überwiegend positive Themen, wodurch die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Applyflow liegt bei 50 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Dies gilt auch für den RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt, weshalb die Aktie in diesem Bereich ebenfalls mit "Neutral" bewertet wird. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt.

Zusammenfassend erhält die Applyflow-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, während die Anleger-Stimmung als "Gut" und der RSI sowie das Sentiment und Buzz als "Neutral" eingestuft werden.

Sollten Applyflow Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Applyflow jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Applyflow-Analyse.

Applyflow: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...