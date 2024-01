Applyflow Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Die technische Analyse der Aktie von Applyflow zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,02 AUD, während der Aktienkurs bei 0,016 AUD um -20 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,02 AUD weist auf eine Abweichung von -20 Prozent hin, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Applyflow liegt der RSI7 bei 50 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 50 eine neutrale Bewertung. Somit erhält das Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung seitens der Redaktion führt. Auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da eine durchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmung festgestellt wurden.

Insgesamt ergibt sich somit für Applyflow eine neutrale bis leicht positive Bewertung aufgrund der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments.