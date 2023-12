Applyflow Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt auch über die Aktie von Applyflow diskutiert, ohne dass es dabei zu besonders positiven oder negativen Ausschlägen kam. Auch in den vergangenen Tagen wurde weder positiv noch negativ intensiv über Applyflow diskutiert, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Applyflow wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei zeigte sich eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Ein bekanntes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), wurde ebenfalls berücksichtigt. Der RSI von Applyflow liegt bei 50, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit einem Wert von 50 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs von Applyflow bei 0,02 AUD, während der aktuelle Kurs bei 0,016 AUD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -20 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,02 AUD, sodass auch aus dieser Sicht die Aktie mit einem Abstand von -20 Prozent als "Schlecht" eingestuft wird. Die Gesamtnote für Applyflow lautet daher "Schlecht".