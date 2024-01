ApplyDirect Aktie: Das liegt auf Eis

Weitere Suchergebnisse zu "ADT":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem er die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Ad-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 100, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen mit einem Wert von 44,44 eine neutralere Einschätzung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle als Maßstab für die Stimmung rund um Aktien. Bei der Untersuchung der Aktie von Ad hinsichtlich der Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte sich eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Ad weist laut Messung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Rating führt.

Des Weiteren wurden die Kommentare und Befunde zu Ad auf sozialen Plattformen gemessen, die neutral ausfielen. Auch die Themen, die in den sozialen Medien rund um Ad in den vergangenen Tagen aufgegriffen wurden, waren vor allem neutral. Auf Basis dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Neutral".

Die charttechnische Entwicklung der Ad-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt ebenfalls eine negative Tendenz. Sowohl auf Basis der letzten 200 als auch der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating aufgrund des deutlichen Unterschieds zwischen dem letzten Schlusskurs und dem gleitenden Durchschnitt.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Faktoren somit eine eher negative Einschätzung für die Ad-Aktie.