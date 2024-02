ApplyDirect Aktie: Was war das denn?

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen Anzeigen als neutral bewertet, laut einer Auswertung der Kommentare und Diskussionen in den sozialen Medien. Die Anleger-Stimmung wird daher als "neutral" eingestuft. In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Anzeige von 0,005 AUD als "schlecht" bewertet, da er 50% unter dem GD200 (0,01 AUD) liegt. Der GD50 beträgt 0,01 AUD, was ebenfalls auf ein "schlecht" Signal hinweist. Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien für die Anzeige sind als "neutral" bewertet worden. Der Relative Strength Index (RSI) für die Anzeige zeigt einen Wert von 50 für die letzten 7 Tage, was auf ein "neutral" Rating hindeutet. Für die letzten 25 Handelstage liegt der RSI bei 75, was darauf hinweist, dass die Anzeige überkauft ist und daher als "schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse ein "schlecht" Rating für die Anzeige.

