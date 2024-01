ApplyDirect Aktie: Wann tut sich was?

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt ein neutrales Bild für die Ad-Aktie. Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, und auch die Intensität der Diskussionen war nicht signifikant anders als üblich. Daher wird die Ad-Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Ad-Aktie beträgt aktuell 25, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt eine überverkaufte Situation (Wert: 16,67). Insgesamt erhält die Ad-Aktie daher ein "Gut"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen neutral, jedoch wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Ad diskutiert. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Ad-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,01 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,009 AUD liegt, was einer Abweichung von -10 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine ähnliche Abweichung. Somit erhält die Ad-Aktie auch in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt ergibt die umfassende Analyse eine Mischung aus neutralen, guten und schlechten Bewertungen für die Ad-Aktie, basierend auf verschiedenen Indikatoren und Analysen.