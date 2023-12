ApplyDirect Aktie: Ist das wirklich normal?

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung des Marktes. Die Analyse von Ad auf sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare neutral waren und die Nutzer hauptsächlich neutrale Themen diskutierten. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Ad liegt bei 33,33, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 25, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Ad in den sozialen Medien. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell weder besonders im Fokus der Anleger steht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Ad-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,01 AUD lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,008 AUD lag. Dies entspricht einer Abweichung von -20 Prozent und wird daher als "Schlecht" bewertet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von -20 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Ad-Aktie daher eine "Neutral" Bewertung in Bezug auf Sentiment und Buzz, eine "Gut" Bewertung im Relative Strength Index und eine "Schlecht" Bewertung in der technischen Analyse.