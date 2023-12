ApplyDirect Aktie: Ist das wirklich alles?

In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien für die Aktie von Ad festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt einen neutralen Wert von 33, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Für den RSI der letzten 25 Handelstage wird jedoch eine überverkaufte Situation festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Marktstimmung in den sozialen Medien gegenüber Ad war in den letzten Tagen neutral, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren vorwiegend neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Ad-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, da der aktuelle Schlusskurs von 0,008 AUD sowohl unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) als auch unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis überverkaufte Bewertung für die Aktie von Ad auf Basis der Analyse von Stimmung, RSI und technischer Analyse.