Applusrvicios Tecnologicos Aktie: Das hat Gewicht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies wird erreicht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum in Relation gesetzt werden. In Bezug auf die Applus Services-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 29, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 40, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für Applus Services.

Die technische Analyse basiert auf verschiedenen Indikatoren, die anzeigen sollen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der für die Applus Services-Aktie sowohl für den 50- als auch den 200-Tages-Durchschnitt betrachtet wird. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt 9,22 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 9,975 EUR liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 9,92 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Applus Services auf Basis dieser Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Sentiment und der Buzz rund um Applus Services können über die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet werden. Die Aktie zeigt eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Applus Services diskutiert, und es gab keine besonders positiven oder negativen Themen in den letzten ein, zwei Tagen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.