Applusrvicios Tecnologicos Aktie: Was kann da noch kommen?

Die technische Analyse der Applus Services-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 9,37 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 10,12 EUR liegt, was einem Unterschied von +8 Prozent entspricht. Dadurch wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (9,95 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,71 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment für Applus Services zeigt, dass in den letzten zwei Wochen hauptsächlich positive Diskussionen stattgefunden haben. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. Insgesamt gab es an zwei Tagen eine neutrale Einstellung der Anleger. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden, weshalb dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet wird. Auch die Stärke der Diskussion zeigte keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Applus Services für dieses Kriterium daher ein "Neutral"-Rating.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass der RSI der letzten 7 Tage bei 31 liegt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 26,67, was darauf hindeutet, dass Applus Services überverkauft ist, und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für Applus Services.