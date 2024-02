Applusrvicios Tecnologicos Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die technische Analyse der Applus Services-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 11,4 EUR einen Abstand von +16,09 Prozent zum GD200 (9,82 EUR) aufweist. Dies deutet auf ein "Gut"-Signal hin. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 10,51 EUR. Dies bedeutet, dass der Abstand zum Aktienkurs +8,47 Prozent beträgt und somit ebenfalls ein "Gut"-Signal vorliegt. Insgesamt wird der Kurs der Applus Services-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Applus Services ist insgesamt positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Einschätzung "Gut" für die Anleger-Stimmung führt.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren wie der Kommunikation im Netz erhält Applus Services die Einschätzung "Neutral". Die Diskussionsintensität war im üblichen Bereich und es gab kaum Änderungen in der Stimmung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Applus Services-Aktie liegt bei 45, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 18,23, was auf eine Überverkauftheit hinweist und somit zu einer abweichenden "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Applus Services.