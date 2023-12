Applusrvicios Tecnologicos Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet liefert wichtige Informationen zur Bewertung einer Aktie. Bei Applus Services zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Applus Services mit 9,92 EUR aktuell 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Betrachtet man hingegen die vergangenen 200 Tage, so ergibt sich eine Einstufung von "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +8,3 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Aktuell liegt der RSI der Applus Services bei 35,71, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch für den RSI25 ergibt sich mit einem Wert von 46 eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird die Einstufung für den RSI somit als "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. Daher wird die Aktie von Applus Services insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung sowohl in Bezug auf das Sentiment und Buzz als auch auf das Anleger-Sentiment für die Aktie von Applus Services.