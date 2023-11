Applovin Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Weitere Suchergebnisse zu "FuelCell Energy":

Die technische Analyse der Applovin-Aktie zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) bei 50,61 liegt, was als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 53,91 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin.

In Bezug auf die Anlegerstimmung gibt es laut den Diskussionen in den sozialen Medien eine überwiegend negative Haltung gegenüber Applovin. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Applovin daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die Analyse der Sentiments zeigt, dass sich die Stimmung für Applovin in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb eine "neutral"-Bewertung gegeben wird. Außerdem wurde in den letzten vier Wochen ein verringertes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt, dass die Aktie (mit einem aktuellen Schlusskurs von 38,47 USD) mit einem Wert von 24,79 USD deutlich überbewertet ist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "neutral"-Bewertung, da der Wert von 40,17 USD ähnlich dem aktuellen Schlusskurs ist.