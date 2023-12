Applied UV Aktie: Was soll das denn werden?

Die Aktie von Applied Uv wurde in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt zu einem Schlusskurs von 35,75 USD gehandelt. Am letzten Handelstag wurde die Aktie jedoch zu einem Schlusskurs von 2,4 USD gehandelt, was einem Unterschied von -93,29 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 4,58 USD liegt mit einem Unterschied von -47,6 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Applied Uv-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Applied Uv liegt der RSI7 bei 39,86 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 66,74, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen zeigt, dass auch die Themen rund um den Wert überwiegend positiv waren. Daher ergibt sich eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen um die Aktie gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine positive Veränderung, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Applied Uv-Aktie, basierend auf technischer Analyse, Anleger-Stimmung und Online-Diskussionen.