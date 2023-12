Applied UVPreferredries A Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Die Analyse von Applied Uv zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in den letzten Monaten eher gering waren, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Auch die technische Analyse zeigt negative Werte, wobei der gleitende Durchschnittskurs bei 36,83 USD liegt, während der aktuelle Kurs nur 1,51 USD beträgt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" basierend auf dem GD200 und dem GD50. Der Relative Strength-Index (RSI) bestätigt diese Einschätzung mit Werten von 100 und 76,5, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird.

Interessanterweise zeigt die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien eine eher positive Tendenz, obwohl in den Diskussionen der letzten Tage vermehrt negative Themen aufgetaucht sind. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung von "Neutral".

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Aktie von Applied Uv derzeit eher negativ bewertet wird, sowohl aus technischer als auch aus Anleger-Sicht. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation in Zukunft entwickeln wird.