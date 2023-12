Applied UVPreferredries A Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die technische Analyse der Applied Uv zeigt eine negative Tendenz, da der Kurs von 1,9 USD derzeit um 55,29 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Bezogen auf die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 sogar -94,43 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In den letzten zwei Wochen wurde die Applied Uv von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung als "Gut" einzustufen ist.

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an der Aktie werden auch durch das Sentiment und den Buzz im Internet beeinflusst. Die Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität war unterdurchschnittlich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was das langfristige Stimmungsbild der Aktie ebenfalls als "Schlecht" einstuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Applied Uv-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher mit einem "Neutral"-Rating eingestuft wird. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage bestätigen diese neutrale Einschätzung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für die Applied Uv-Aktie.

