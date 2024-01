Applied Therapeutics Aktie: Das war nur der Anfang!

Die Stimmung und das Interesse an der Aktie von Applied Therapeutics haben sich in den letzten Wochen deutlich verbessert. Dies geht aus einer Analyse der Internet-Kommunikation hervor. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war jedoch nicht außergewöhnlich. Insgesamt wird die Aktie daher mit einer "Gut"-Bewertung versehen.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Applied Therapeutics bei 1,84 USD, während der aktuelle Kurs bei 2,68 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200 von +45,65 Prozent. Auch der GD50 der letzten 50 Tage zeigt mit einem Stand von 2,55 USD einen positiven Abstand von +5,1 Prozent. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Applied Therapeutics liegt der RSI7 aktuell bei 63,35 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25 zeigt einen ähnlichen Wert von 48,17 und führt ebenfalls zu einer neutralen Bewertung.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Applied Therapeutics-Aktie sind alle Einstufungen "Gut". Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei 5 USD, was auf ein erhebliches Potential für einen Anstieg hinweist.

Zusammenfassend erhält Applied Therapeutics von den Analysten eine positive Bewertung.