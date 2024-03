Applied Therapeutics Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Applied Therapeutics ist insgesamt positiv. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die zur Gewinnung eines weiteren Bewertungsfaktors für die Aktie ausgewertet wurden. Trotz einiger negativer Themen in den Diskussionen in den letzten Tagen wird der Titel insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Ein beliebtes Instrument aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Betrachtet man den 7-Tage-RSI, so beträgt dieser aktuell 65,74 Punkte, was darauf hindeutet, dass Applied Therapeutics derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Ähnlich verhält es sich auch beim 25-Tage-RSI, der bei 34,83 liegt. Somit erhält die Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Applied Therapeutics-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,48 USD, während der letzte Schlusskurs bei 6,11 USD liegt, was einer Abweichung von +146,37 Prozent entspricht. Dies wird aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit einem letzten Schlusskurs von 4,04 USD über dem gleitenden Durchschnitt (+51,24 Prozent Abweichung), was wiederum zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Von den insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Applied Therapeutics-Aktie in den letzten zwölf Monaten sind alle 2 Einstufungen als "Gut" eingestuft worden. Dies entspricht auch der durchschnittlichen Empfehlung der Analysten aus dem letzten Monat, die ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Die abgegebenen Kursziele ergeben einen Durchschnitt von 8,5 USD, was darauf hinweist, dass die Aktie um 39,12 Prozent steigen könnte. Insgesamt erhält Applied Therapeutics von den Analysten ein "Gut"-Rating.