Applied Therapeutics Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Applied Therapeutics diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen verstärkt mit den positiven Themen rund um Applied Therapeutics, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Aus technischer Sicht ist die aktuelle Lage der Applied Therapeutics-Aktie positiv zu bewerten. Mit einem Kurs von 2,96 USD liegt sie 22,82 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Auch im Vergleich zu den letzten 200 Tagen (GD200) zeigt sich mit einer Distanz von +76,19 Prozent eine positive Entwicklung. Daher ist die Aktie für beide Zeiträume insgesamt als "Gut" einzustufen.

Der Relative Strength-Index (RSI) gibt einen Einblick in die Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Applied Therapeutics liegt für einen Zeitraum von 7 Tagen bei 35,35 und für 25 Tage bei 33,45. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Die Analysten bewerten die Applied Therapeutics-Aktie derzeit als "Gut", basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die innerhalb der letzten zwölf Monate abgegeben wurden. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 5 USD, was einem Aufwärtspotential von 68,92 Prozent entspricht und somit einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Applied Therapeutics eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.