Applied Therapeutics Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die Stimmungslage der Anleger in Bezug auf Applied Therapeutics hat in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv ausgesehen. An sieben Tagen dominierten positive Diskussionen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine signifikanten positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Applied Therapeutics-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 29, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und deshalb eine "Gut"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigen, dass die Aktie überverkauft ist, wodurch sie insgesamt eine "Gut"-Bewertung nach RSI erhält.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Applied Therapeutics-Aktie mit 3,35 USD 89,27 Prozent über dem GD200 von 1,77 USD, was ein positives Signal darstellt. Auch in Bezug auf den GD50, der bei 2,51 USD liegt, wird ein "Gut"-Signal verzeichnet, da der Abstand +33,47 Prozent beträgt.

Die langfristige Meinung der Analysten zeigt ebenfalls eine positive Einschätzung für die Applied Therapeutics-Aktie. Von insgesamt 1 Bewertung wird die Aktie als "Gut" eingestuft, während keine neutralen oder negativen Bewertungen vorliegen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 5 USD, was eine potenzielle Performance von 49,25 Prozent darstellt und somit zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.