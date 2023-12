Applied Therapeutics Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

In den letzten vier Wochen wurden keine signifikanten Veränderungen im Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Applied Therapeutics in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie neutral bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was darauf hindeutet, dass in den letzten Wochen vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt wird Applied Therapeutics daher auf dieser Stufe mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Applied Therapeutics ist insgesamt besonders positiv. In den letzten beiden Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Applied Therapeutics-Aktie ebenfalls gute Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt um 91,98 Prozent über dem aktuellen Kurs. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von +33,48 Prozent, was zu einer positiven Bewertung führt.

Analysten schätzen die Aktie von Applied Therapeutics langfristig als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie die Bewertung "Gut", während keine neutralen oder schlechten Bewertungen vorlagen. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 5 USD, was einer Erwartung von 60,77 Prozent entspricht.

Insgesamt erhält Applied Therapeutics daher eine positive Gesamtbewertung, sowohl in Bezug auf die Stimmung in den sozialen Medien als auch aus technischer und Analystensicht.