Applied Therapeutics Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Die Analystenbewertung für Applied Therapeutics zeigt, dass institutionelle Analysten dem Unternehmen insgesamt ein "Gut" Rating geben. In den letzten 12 Monaten wurde das Rating 2 Mal als "Gut" und 0 Mal als "Neutral" oder "Schlecht" bewertet. Aktuelle Berichte bestätigen diese Einschätzung, wobei das Kursziel bei 8,5 USD liegt, was einer erwarteten Entwicklung von 48,08 Prozent entspricht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird eine neutrale Diskussionstätigkeit verzeichnet, aber die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Tendenz. Daher wird das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" eingestuft.

Die Anlegerstimmung in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. In den letzten Tagen überwog die positive Kommunikation, was das Anleger-Sentiment weiterhin stützt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Applied Therapeutics-Aktie deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestätigt diese Einschätzung und führt zu einem weiteren "Gut"-Rating für das Unternehmen.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung durch institutionelle Analysten, Anleger und die technische Analyse, was auf eine vielversprechende Zukunft für Applied Therapeutics hinweist.