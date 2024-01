Applied Therapeutics Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Die Analysten haben für Applied Therapeutics eine positive Einschätzung abgegeben. Von insgesamt 1 Kauf- und 0 Verkaufsempfehlungen ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 5 USD, was einer potenziellen Kursentwicklung von 122,22 Prozent entspricht.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass Applied Therapeutics weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 führen zu einer neutralen Bewertung des Wertpapiers.

Die Stimmung der Anleger in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Dies spiegelt sich auch in den positiven Themen wider, die in den Diskussionen rund um den Wert aufgetaucht sind. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher eine positive Einschätzung.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität war erhöht, was zu einer positiven Einschätzung führt. Ebenso hat die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung erfahren.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Gesamteinschätzung für Applied Therapeutics.