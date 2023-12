Applied Technology Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. In Bezug auf Applied betrachten wir den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie den längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 32,43 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating für die Applied-Aktie hinweist. Auch der RSI25, der bei 58,25 liegt, zeigt keine überkaufte oder überverkaufte Situation und führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in Bezug auf Applied. Daher erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating, da weder übermäßig positive noch negative Diskussionen stattgefunden haben. Die Häufigkeit der Beiträge zu Applied lässt ebenfalls auf ein neutrales Rating schließen.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Applied um -10,29 Prozent vom GD200 (1738,91 JPY) entfernt ist, was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Der GD50 liegt bei 1582,12 JPY, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Applied-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. Über Applied wurde neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers. Insgesamt wird Applied daher mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft.