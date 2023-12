Applied Technology Aktie: Wann tut sich was?

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Aktie von Applied in den letzten Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität im Netz aufgewiesen hat, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Wert für Applied.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass die Aktie von Applied zuletzt weder besonders positiv noch negativ bewertet wurde, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionen in den sozialen Medien haben sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Applied beschäftigt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Applied derzeit bei 1756,22 JPY, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der Aktienkurs liegt 14,13 Prozent unter diesem Wert. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt hingegen ein "Neutral"-Signal, da die Aktie derzeit eine Differenz von -4,32 Prozent aufweist. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Applied-Aktie in den letzten 7 Tagen überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie hingegen weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Applied.