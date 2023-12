Applied Technology Aktie: Bitte nicht vergessen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Applied heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 91,95 Punkten, was darauf hinweist, dass Applied überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 55,35, was bedeutet, dass Applied hier weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1753,58 JPY im Vergleich zum aktuellen Kurs (1502 JPY) eine Abweichung von -14,35 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt 1576,3 JPY, wobei der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird als neutral eingestuft, da in den letzten zwei Wochen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung insgesamt.

In den letzten Wochen konnte bei Applied keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Auch die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge zeigt keine signifikanten Unterschiede, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Daher wird Applied für diese Stufe mit "Neutral" bewertet.