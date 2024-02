Applied Technology Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Applied wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 86,56 Punkten, was darauf hindeutet, dass Applied derzeit überkauft ist und die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und wird daher als "Neutral" bewertet.

Eine weitere Analysemethode ist die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Applied-Aktie. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 1680,2 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 1417 JPY liegt, was einer Abweichung von -15,66 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (1588,9 JPY) zeigt ebenfalls eine Abweichung von -10,82 Prozent und führt somit zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz zu Applied festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die Analysten haben zudem die Stimmung in den sozialen Medien rund um Applied untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen aufgegriffen, weshalb die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft wird.