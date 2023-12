Applied Optoelectronics Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktie von Applied Optoelectronics werden durch die Kommunikation im Internet maßgeblich beeinflusst. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung sind wichtige Kriterien für die Bewertung. Bei Applied Optoelectronics sind interessante Ausprägungen zu beobachten. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer negativen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Analysteneinschätzung der letzten zwölf Monate zeigt, dass 3 Bewertungen "Gut" und keine "Neutral" oder "Schlecht" waren, was zu einem insgesamt positiven Rating führt. Für den vergangenen Monat ergab sich ebenfalls eine überwiegend positive Einschätzung. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 17,83 USD, was ein Abwärtspotenzial von -7,69 Prozent bedeutet. Daher erhält Applied Optoelectronics eine "Schlecht"-Empfehlung.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Applied Optoelectronics-Aktie im Relative Strength-Index überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Auf Basis des RSI25 wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich eine Gesamteinstufung des RSI als "Schlecht".