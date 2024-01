Applied Optoelectronics Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die technische Analyse der Aktie von Applied Optoelectronics zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 8,4 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 19,32 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 200 Tage bei +130 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 14,27 USD, was einer Distanz von +35,39 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

Die Einschätzung der Analysten auf langfristiger Basis fällt ebenfalls positiv aus, da von 18 Analysten 3 die Aktie als "Gut" bewerten. Kurzfristig wird die Aktie ebenfalls mehrheitlich positiv eingeschätzt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 17,83 USD, was einer Erwartung von -7,69 Prozent entspricht. Dadurch wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich jedoch eine deutliche Eintrübung der Stimmung in den letzten Wochen. Sowohl die Internet-Kommunikation als auch die Diskussionsstärke haben abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment spiegelt ebenfalls eine überwiegend negative Meinung wider, die vor allem in den sozialen Medien verbreitet wird. Die negativen Themen rund um Applied Optoelectronics haben in den letzten Tagen zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung geführt.

Insgesamt ergibt sich daher eine negative Bewertung der Aktie von Applied Optoelectronics basierend auf der technischen Analyse, den Analysteneinschätzungen, dem Sentiment und dem Buzz in den sozialen Medien sowie der Anleger-Stimmung.