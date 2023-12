Applied Optoelectronics Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der RSI von Applied Optoelectronics liegt bei 19,86, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 27,21, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" für den Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut" für den Relative Strength Index.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 2 Mal eine positive Einschätzung und kein einziges Mal eine neutrale oder negative Bewertung für Applied Optoelectronics abgegeben. Dadurch erhält das Unternehmen langfristig ein "Gut"-Rating von institutioneller Seite. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen von Seiten der Analysten. Der aktuelle Kurs von 18,56 USD wird von den Analysten kritisch betrachtet, da sie eine erwartete Entwicklung von -15,14 Prozent prognostizieren und ein mittleres Kursziel von 15,75 USD festlegen. Insgesamt ergibt sich damit eine "Neutral"-Bewertung seitens institutioneller Analysten.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Allerdings wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Applied Optoelectronics diskutiert. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Im Branchenvergleich erzielte Applied Optoelectronics in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 609,05 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche im Durchschnitt nur um 23,1 Prozent, was einer Outperformance von +585,95 Prozent für Applied Optoelectronics entspricht. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor liegt das Unternehmen mit einer Rendite von 6,57 Prozent im letzten Jahr um 602,48 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese überdurchschnittliche Performance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.