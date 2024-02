Applied Optoelectronics Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

In den letzten 12 Monaten konnte Applied Optoelectronics eine außergewöhnliche Performance von 877,78 Prozent erzielen, was im Vergleich zur "Kommunikationsausrüstung"-Branche eine Outperformance von +880,05 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu erzielte der "Informationstechnologie"-Sektor eine mittlere Rendite von 575,3 Prozent, was Applied Optoelectronics zu einer Überperformance von 302,48 Prozent verhalf. Aufgrund dieser beeindruckenden Leistung erhielt das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Stimmungsbild und den Buzz gab es in den letzten Wochen bei Applied Optoelectronics keine signifikante Veränderung. Dies führte zu einer neutralen Bewertung. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Insgesamt erhielt Applied Optoelectronics daher für diese Stufe ein "Schlecht".

Nach Meinung der Analysten ergibt sich für Applied Optoelectronics insgesamt ein "Gut". Innerhalb eines Monats wurde die Aktie ebenfalls mit einem "Gut" bewertet. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Applied Optoelectronics liegt bei 19,13 USD, was darauf hinweist, dass der Aktienkurs um -10,38 Prozent zurückgehen könnte. Dies führte zu einer "Schlecht"-Bewertung. Die Gesamteinstufung basierend auf der Analysten-Untersuchung ist daher "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Applied Optoelectronics bei 11,09 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 21,34 USD erreicht hat. Dies führt zu positiven Bewertungen, da die Distanz zum GD200 bei +92,43 Prozent liegt und die Aktie mit +10,91 Prozent Abstand zum GD50 ebenfalls gut abschneidet. Insgesamt erhält Applied Optoelectronics daher eine Gesamtbewertung von "Gut".