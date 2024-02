Applied Optoelectronics Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor für die Bewertung einer Aktie. In Bezug auf die Aktie von Applied Optoelectronics wurden in den sozialen Medien hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht. Die Diskussionen konzentrierten sich in den letzten Tagen auf positive Themen bezüglich Applied Optoelectronics, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führte.

Bei der Beurteilung der Kommunikation im Netz zeigte sich jedoch eine geringe Diskussionsintensität in Bezug auf die Aktie von Applied Optoelectronics in den letzten Monaten. Dies führte zu einer negativen Einschätzung in diesem Bereich. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer insgesamt guten Bewertung führte.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 4-mal eine positive Einschätzung für Applied Optoelectronics abgegeben, während es keine neutralen oder negativen Bewertungen gab. Dies führt zu einer langfristig positiven Einschätzung seitens der Analysten. Auch die qualifizierten Analysen des letzten Monats deuten auf eine allgemein positive Einschätzung hin. Allerdings wird die aktuelle Kursentwicklung von 22,41 USD als negativ bewertet, da eine Entwicklung von -14,66 Prozent erwartet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Applied Optoelectronics deutet auf eine neutrale Bewertung hin, da er weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl der RSI als auch der RSI25 führen zu einer neutralen Gesamtbewertung für diesen Indikator.

Insgesamt ergibt sich also eine überwiegend positive Einschätzung des Anleger-Sentiments und der Analysteneinschätzungen für die Aktie von Applied Optoelectronics, obwohl die Kommunikation im Netz und die aktuelle Kursentwicklung als weniger positiv bewertet werden.