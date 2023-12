Applied Molecular Transport Inc Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven bei Applied Molecular Transport festgestellt werden. Dies deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer in den sozialen Medien positiver über das Unternehmen diskutieren. Auch die Veränderung der Anzahl der Beiträge zeigt eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was positiv bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Applied Molecular Transport-Aktie zeigt einen Wert von 37 für die letzten 7 Tage, was eine neutrale Bewertung ergibt. Auch bei der Betrachtung des RSI auf 25-Tage-Basis (Wert: 36,05) erhält die Aktie ein neutrales Rating. Somit ergibt sich insgesamt nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Applied Molecular Transport.

Die Analysten haben dem Titel in den letzten 12 Monaten 1 mal die Einschätzung "Gut", 0 mal die Einschätzung "Neutral" und 0 mal das Rating "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Allerdings erwarten die Analysten eine negative Entwicklung des aktuellen Kurses von 0,263 USD und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 0 USD. Daher wird diese Entwicklung als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt erhält die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Applied Molecular Transport-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 0,25 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,263 USD) weicht somit um +5,2 Prozent ab, was positiv bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt, dass der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt (+38,42 Prozent Abweichung). Somit erhält die Applied Molecular Transport-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Zusammenfassend erhält die Applied Molecular Transport-Aktie in verschiedenen Bewertungskategorien überwiegend positive Bewertungen, was auf eine insgesamt positive Stimmung und eine solide technische Positionierung hinweist.