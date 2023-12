Applied Molecular Transport Inc Aktie: DAS heißt noch nichts

Die technische Analyse der Aktie von Applied Molecular Transport zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,27 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,194 USD weicht davon um -28,15 Prozent ab, was eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Allerdings beträgt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage 0,17 USD, was über dem letzten Schlusskurs liegt (+14,12 Prozent) und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Applied Molecular Transport-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung wird die Aktie auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Applied Molecular Transport vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 0 USD. Dies deutet auf eine Erwartung von -100 Prozent hin, was einer "Schlecht"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

Das Sentiment und Buzz im Internet zeigt, dass in Bezug auf die Diskussionintensität zu Applied Molecular Transport eine mittlere Aktivität gemessen wurde, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, was zum Gesamtergebnis "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Applied Molecular Transport ein Neutral-Titel. Der RSI7 liegt bei 46,51, was eine "Neutral"-Empfehlung bedeutet, während der RSI25 bei 36,84 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.