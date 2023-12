Applied Molecular Transport Inc Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die technische Analyse der Aktie von Applied Molecular Transport zeigt gemischte Signale. Der 200-Tage-Durchschnitt des Schlusskurses liegt bei 0,27 USD, was einer Abweichung von -28,15 Prozent vom letzten Schlusskurs von 0,194 USD entspricht, und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 0,17 USD, was einer Abweichung von +14,12 Prozent vom letzten Schlusskurs entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie damit ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der RSI7 liegt bei 46,51, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 36,84 liegt und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet zeigt sich ebenfalls eine gemischte Stimmung. Die Diskussionen in den sozialen Medien weisen mittlere Aktivität auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Tendenz, was zu einem Gesamtbild von "Schlecht" in Bezug auf die langfristige Stimmung führt.

Die Analyse der Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt eine neutrale Einstellung in den letzten Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Applied Molecular Transport insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.