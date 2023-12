Applied Minerals Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Aktie des Unternehmens Applied Minerals. Das Stimmungsbarometer zeigte über den gesamten analysierten Zeitraum an fünf Tagen eine positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Gespräche der Anleger überwiegend positiv in Bezug auf das Unternehmen. Aufgrund dieser positiven Stimmung bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und das Anleger-Sentiment wird dementsprechend als "Gut" eingeschätzt.

Bei der Dividendenrendite liegt Applied Minerals mit 0 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 8273,88 Prozent in der Branche "Metalle und Bergbau". Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich zu einem unrentablen Investment, weshalb die Redaktion die Aktie mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Applied Minerals. Die Diskussionen waren weder übermäßig positiv noch negativ, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie zeigt an, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Applied Minerals in etwa normaler Häufigkeit diskutiert, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Aktie von Applied Minerals ergibt einen Wert von 50 für sowohl den RSI7 als auch den RSI25, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ist daher "Neutral".