Applied Minerals Aktie: Was noch aussteht!

Die Dividendenrendite von Applied Minerals liegt derzeit bei 0 %, was 8342,83 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8342,83 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf Diskussionen über Applied Minerals festgestellt. Daher wird diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Applied Minerals liegt derzeit bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Einstufung für dieses Signal als "Neutral" betrachtet. Auch die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 50, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung von "Neutral" für den RSI.

Die Stimmung und Kommentare zu Applied Minerals in den sozialen Medien wurden als neutral bewertet. Die Nutzer haben in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" in Bezug auf die Stimmung führt.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Faktoren die Einstufung von Applied Minerals als "Neutral" in Bezug auf die Dividendenrendite, das Sentiment und den Buzz sowie den Relative Strength Index und die Anlegerstimmung.