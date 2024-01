Toyo Tanso Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Toyo Tanso liegt bei 35,8, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, ist mit 36,16 ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich also eine Bewertung als "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Toyo Tanso auf 4947,65 JPY, während der aktuelle Kurs bei 4950 JPY liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt daher +0,05 Prozent, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 4713,5 JPY, was einer Distanz von +5,02 Prozent entspricht und somit zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation, dass die Diskussionsintensität die übliche Aktivität aufweist, wodurch Toyo Tanso für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral" erhält. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung als "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Toyo Tanso in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Zusammenfassend ergibt sich also eine Gesamteinschätzung als "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

