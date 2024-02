Applied Minerals Aktie: So könnte es weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Aktienanalyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf betrachtet. Für die Applied Minerals weist der RSI aktuell einen Wert von 50 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "neutral" eingestuft. Auch wenn man die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt (RSI25), ergibt sich ebenfalls ein Wert von 50, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Somit ergibt sich insgesamt eine "neutral" Einstufung für den RSI.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ, was zu einer "neutralen" Einschätzung der Aktie führt. Ebenso zeigen sich verstärkt negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Applied Minerals, was zu einem neutralen Anleger-Sentiment führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Applied Minerals im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite der Branche Metalle und Bergbau eine Rendite von 0 % aus, was 8328,93 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Einstufung als "schlecht".

Das Sentiment und der Buzz rund um Applied Minerals zeigen eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt "neutralen" Einstufung in diesem Bereich führt.

Insgesamt ergibt sich also für die Aktie Applied Minerals eine neutrale Bewertung sowohl in Bezug auf den RSI, das Anleger-Sentiment, die Dividende und das Sentiment und den Buzz.