Applied Minerals Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier zum aktuellen Zeitpunkt "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierfür werden die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Im Falle des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage liegt der Wert für die Applied Minerals-Aktie bei 50 Punkten, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Ebenso zeigt sich auf 25-Tage-Basis ein RSI-Wert von 50, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Aktienbewertung ist das Sentiment und der Buzz, also die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In Bezug auf Applied Minerals zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsaktivität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Dividende von Applied Minerals beträgt 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau von 8301,53 %. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung bezüglich der Ausschüttung.

Die Diskussionen auf sozialen Medien rund um Applied Minerals zeigen weder positive noch negative Ausschläge. Überwiegend wurden in den vergangenen Tagen neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Applied Minerals bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.