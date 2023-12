Applied Minerals Aktie: Da kann man nur noch staunen

Die Stimmung in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An zwei Tagen während des analysierten Zeitraums war das Stimmungsbarometer positiv. Auch in den Gesprächen der Anleger wurde vermehrt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Applied Minerals gesprochen. Auf dieser Grundlage bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Zeitverlauf in Relation. Wir betrachten den 7- und 25-Tage-RSI für Applied Minerals. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 50 Punkte, was bedeutet, dass Applied Minerals derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Die Aktie wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 50 an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird Applied Minerals auch für den RSI25 als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Applied Minerals beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

Neben den Analysen aus Bankhäusern ist auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern ein Maßstab für die Stimmung rund um Aktien. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Applied Minerals auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, was unserer Meinung nach eine "Neutral"-Bewertung erzeugt. Die Rate der Stimmungsänderung für Applied Minerals blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Dies entspricht ebenfalls einem "Neutral"-Rating. Insgesamt geben wir der Aktie von Applied Minerals bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".