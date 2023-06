Applied Materials: Das wahre Kursziel bei 120,18 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Applied Materials":

Die Aktie von Applied Materials wurde von Analysten als unterbewertet eingestuft. Folglich könnte das mittelfristige Kursziel bei 120,18 EUR liegen, was einem Potenzial in Höhe von -4,04% entspricht.

• Applied Materials legte am 06.06.2023 um +0,16% zu

• Guru-Rating liegt unverändert bei 4,16

• Die optimistischen Analysten machen einen Anteil von +67,74% aus

Nach dem gestrigen Handelstag erreichte die Aktie des Unternehmens eine Zuwachsrate von +0,16%. In den letzten fünf Tagen verzeichnete sie insgesamt ein Plus in Höhe von +0,48%. Der Markt scheint momentan eher neutral eingestellt zu sein.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel der Bankanalysten für die Aktie beträgt aktuell 120,18 EUR. Dies würde bedeuten, dass Investoren mit einer Rendite in Höhe von -4,04% rechnen können und somit ein Potenzial...