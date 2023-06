Applied Materials: Das wahre Kursziel

Weitere Suchergebnisse zu "Applied Materials":

Die Aktie von Applied Materials hat in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +5,02% verzeichnet und zeigt sich aktuell relativ optimistisch am Markt. Die Bankanalysten sind zudem der Meinung, dass das mittelfristige Kursziel des Unternehmens bei 126,84 EUR liegt – eine Abweichung von -3,89% zum aktuellen Kurs.

• Am 13.06.2023 legte die Aktie um +1,27% zu

• Das mittelfristige Kursziel lautet auf 126,84 EUR

• Das Guru-Rating bleibt konstant bei 4,19

Aktuell empfehlen insgesamt 30 Analysten die Aktie von Applied Materials: Während sich 17 Experten mit einem starken Kauf aussprechen und vier weitere Analysten das Rating “Kauf” vergeben haben, sehen neun Experten eher eine neutrale Entwicklung voraus (“halten”). Lediglich ein einziger Analyst empfiehlt derzeit einen Verkauf der Anteile des Unternehmens.

Insgesamt lässt...