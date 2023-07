Applied Materials Quartalszahlen: Umsatzsteigerung und Gewinnrückgang erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "Applied Materials":

In knapp zwei Monaten wird das Unternehmen Applied Materials, mit Hauptsitz in Santa Clara, USA, seine Quartalsbilanz für das zweite Quartal präsentieren. Aktionäre fragen sich bereits, mit welchen Umsatz- und Gewinnzahlen sie rechnen können. Außerdem interessiert viele Investoren auch die Entwicklung der Applied Materials Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Bekanntgabe der neuen Quartalszahlen steht also in nur noch 56 Tagen an. Die Marktkapitalisierung beträgt dabei aktuell 106,91 Milliarden Euro. Aktionäre sowie Analysten sind gespannt auf das Ergebnis dieser Bilanzvorstellung. Analysten gehen momentan davon aus, dass es im Vergleich zum vorherigen Quartal einen leichten Anstieg des Umsatzes geben wird. Im zweiten Quartal 2022 erreichte Applied Materials einen Umsatz von 5,70 Milliarden Euro und nun wird ein Plus von 2,10...