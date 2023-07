Applied Materials: Potenzial für Kurssteigerung um -5,58%

Weitere Suchergebnisse zu "Applied Materials":

Die Aktie von Applied Materials wird momentan laut Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beläuft sich auf 125,17 EUR und somit ein Potenzial für eine Kurssteigerung um -5,58% im Vergleich zum aktuellen Kurs.

• Am 30.06.2023 legte die Applied Materials-Aktie um +0,21% zu

• Das durchschnittliche Guru-Rating von Applied Materials beträgt 4,03

Gestern konnte die Aktie einen Anstieg am Finanzmarkt von +0,21% verbuchen und in der letzten Handelswoche belief sich das Plus sogar auf +3,39%. Diese erfreuliche Entwicklung lässt die Stimmung derzeit optimistisch erscheinen.

Ob diese Einschätzung auch den Erwartungen der Bankanalysten entspricht? Ihre Meinungen sind eindeutig.

Im Durchschnitt sehen sie das mittelfristige Kursziel bei 125,17 EUR liegen und bescheinigen damit einem potentiellen Investor eine Rendite von...