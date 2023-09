Applied Materials: Mittelfristiges Kursziel von 141,74 EUR prognostiziert

Weitere Suchergebnisse zu "Applied Materials":

Nach Ansicht von Analysten ist die Aktie von Applied Materials derzeit unterbewertet und weist ein mittelfristiges Kursziel von 141,74 EUR auf. Dies entspricht einem potentiellen Gewinn für Anleger in Höhe von -0,47% im Vergleich zum aktuellen Wert.

Die jüngste Entwicklung am Markt zeigt sich jedoch positiv mit einer Steigerung um +2,42% in den letzten fünf Handelstagen. Am gestrigen Tag verzeichnete das Unternehmen eine leichte Abnahme um -0,25%.

16 Bankanalysten empfehlen aktuell einen Kauf der Aktie, während drei weitere Experten diese Einschätzung teilen aber nicht euphorisch sind. Zehn Analysten bewerten die Aktie als “halten”, während lediglich drei davon überzeugt sind, dass es sich um einen Verkauf handelt. Insgesamt liegt der Anteil optimistischer Analysteneinschätzungen bei +59,38%.

Das Guru-Rating des Unternehmens...